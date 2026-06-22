Halage et bocage Pont-Hébert
Halage et bocage Pont-Hébert mardi 28 juillet 2026.
Pont-Hébert
Halage et bocage
Pont-Hébert Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Cette promenade accompagnée d’un agent du Parc vous conduit des bords de Vire à des vallées intimistes par le chemin de halage et les sentiers du bocage. Entre histoire et paysage, vous y découvrirez notamment les ports à gabarre et des laiteries oubliées. La balade commentée se conclura par le partage de quelques saveurs locales. Réservation obligatoire. .
Pont-Hébert 50880 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Halage et bocage
L’événement Halage et bocage Pont-Hébert a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin