Pont-Hébert

Halage et bocage

Pont-Hébert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Cette promenade accompagnée d’un agent du Parc vous conduit des bords de Vire à des vallées intimistes par le chemin de halage et les sentiers du bocage. Entre histoire et paysage, vous y découvrirez notamment les ports à gabarre et des laiteries oubliées. La balade commentée se conclura par le partage de quelques saveurs locales. Réservation obligatoire. .

Pont-Hébert 50880 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Halage et bocage

L’événement Halage et bocage Pont-Hébert a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin