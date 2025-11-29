HALFPIPE RECORDS LABEL NIGHT le 28 novembre 2025 La Machine du Moulin Rouge Paris

Halfpipe Records investit de nouveau La Machine du Moulin Rouge pour sa dernière soirée de l’année à Paris avec un line-up composé d’artistes du label et guests invités pour l’occasion.

LINE-UP :

– DJ ADHD

– ME & GEORGE

– KOKOPRISCI

– ALBRÉ b2b LESPOL b2b EMI ON SKIS

– SCOLCAB

Information :

Event en Central de La Machine uniquement (grande salle).

L’achat de ce billet vous donne accès à la soirée Halfpipe Records Night en Central uniquement

Le vendredi 28 novembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/halfpipe-records/