HALFPIPE RECORDS LABEL NIGHT le 28 novembre 2025 La Machine du Moulin Rouge Paris
Halfpipe Records investit de nouveau La Machine du Moulin Rouge pour sa dernière soirée de l’année à Paris avec un line-up composé d’artistes du label et guests invités pour l’occasion.
LINE-UP :
– DJ ADHD
– ME & GEORGE
– KOKOPRISCI
– ALBRÉ b2b LESPOL b2b EMI ON SKIS
– SCOLCAB
Information :
Event en Central de La Machine uniquement (grande salle).
L’achat de ce billet vous donne accès à la soirée Halfpipe Records Night en Central uniquement
Le vendredi 28 novembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/halfpipe-records/ https://fb.me/e/3ZpieKgsM