Haliotika – Criée du Guilvinec, Haliotika – Criée du Guilvinec, Le Guilvinec

Haliotika – Criée du Guilvinec 5 et 6 juin Haliotika – Criée du Guilvinec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Que vous soyez en groupe, en famille, en couple ou avec une classe, venez découvrir l’univers fascinant de la pêche en mer : 1h30 de parcours interactif, visites guidées de la criée, dégustations de langoustines, chasse au trésor et ateliers « spécial enfants »… sans oublier les ateliers culinaires et notre journée «Vivez intensément la pêche » !

Haliotika – Criée du Guilvinec Le Port 29730 Guilvinec Le Guilvinec 29730 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 58 28 38 »}]

Haliotika – La Cité de la Pêche, découvrez le monde fascinant des marins pêcheurs du Guilvinec

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