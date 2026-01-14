Hall of Fame, une exposition de la Ballroom Scene Rennes Antipode Rennes
Hall of Fame, une exposition de la Ballroom Scene Rennes Antipode Rennes lundi 2 février 2026.
Hall of Fame, une exposition de la Ballroom Scene Rennes Antipode Rennes 2 – 24 février Ille-et-Vilaine
L’Antipode accueille une exposition sur la culture ballroom, entre mémoire et fierté queer.
**Antipode – L’Agora et Le Forum**
**Entrée libre sur les horaires d’ouvertures**
–
_En partenariat avec l’association Ballroom Scene Rennes_
> Rencontre autour de l’exposition le **jeudi 12 février à 18h00**
> Finissage, rencontre et performances le **mardi 24 février à 18h00**
_Hall Of Fame_, une exposition de la Ballroom Scene Rennes – Exposition – Entrée libre
En lien avec le Witches & Wizards Ball du 14 mars animé par Vinii Revlon, artiste associé à la Gaîté Lyrique, l’Antipode accueille une exposition sur la culture ballroom, entre mémoire et fierté queer. Dans la continuité du travail mené à l’Hôtel Pasteur par l’association Ballroom scene Rennes, Hall Of Fame célèbre les figures, les tenues et le savoir-faire des membres de la scène rennaise. Ce projet vivant et collectif est porté par l’énergie d’une communauté qui fait rayonner la culture ballroom et le voguing à Rennes et au-delà.
Un espace mêlant archives, tenues, vidéos et photos.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-02T12:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-24T18:30:00.000+01:00
1
https://antipode-rennes.fr/agenda/hall-fame-une-exposition-de-la-ballroom-scene-rennes
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine