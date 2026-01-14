Hall of Fame, une exposition de la Ballroom Scene Rennes Antipode Rennes 2 – 24 février Ille-et-Vilaine

L’Antipode accueille une exposition sur la culture ballroom, entre mémoire et fierté queer.

**Antipode – L’Agora et Le Forum**

**Entrée libre sur les horaires d’ouvertures**

–

_En partenariat avec l’association Ballroom Scene Rennes_

> Rencontre autour de l’exposition le **jeudi 12 février à 18h00**

> Finissage, rencontre et performances le **mardi 24 février à 18h00**

_Hall Of Fame_, une exposition de la Ballroom Scene Rennes​ – Exposition – Entrée libre

En lien avec le Witches & Wizards Ball du 14 mars animé par Vinii Revlon, artiste associé à la Gaîté Lyrique, l’Antipode accueille une exposition sur la culture ballroom, entre mémoire et fierté queer. Dans la continuité du travail mené à l’Hôtel Pasteur par l’association Ballroom scene Rennes, Hall Of Fame célèbre les figures, les tenues et le savoir-faire des membres de la scène rennaise. Ce projet vivant et collectif est porté par l’énergie d’une communauté qui fait rayonner la culture ballroom et le voguing à Rennes et au-delà.

Un espace mêlant archives, tenues, vidéos et photos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-02T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T18:30:00.000+01:00

1

https://antipode-rennes.fr/agenda/hall-fame-une-exposition-de-la-ballroom-scene-rennes

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

