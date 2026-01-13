Hallan • Monks • Coup Dur SUPERSONIC Paris

HALLAN (22h30)

(Post punk – Portsmouth, UK)

Hallan, le meilleur groupe de Portsmouth, se réjouit de la sortie de son dernier EP « The Noise of a Firing Gun », son deuxième sur le label Nice Swan (Sprints, Sports Team, Courting, Pip Blom).

Ce quatuor passionnant s’appuie sur un premier EP acclamé, « Reporting Live From The Living Room Floor », pour expérimenter des éléments de production et se tourner vers les sons synthétiques des années 80, tout en conservant leur côté post-punk. Jusqu’ici, le groupe puisait ses influences dans les personnes qu’il croise tous les jours, observait et commentait la vie britannique à travers une vision sombre de l’avenir influencée par Orwell, le style cut-up de Burroughs, et autres membres de la beat generation. Hallan laisse à présent la banalité du 21ème siècle derrière eux et se tournent vers des événements réels du passé, en attirant l’attention sur les histoires d’individus historiques dans leur nouvel EP.

Les 3 influences : Fontaines D.C, Joy Division, Viagra Boys

MONKS (21h30)

(Electronic – Liverpool, UK)

Monks est le groupe électro alternatif qui fait actuellement vibrer la scène underground de Liverpool. Après que leur single « Third Location » ait été sacré « Introducing Track of the Week » par BBC Radio 6, les quatre membres du groupe ont connu une fin d’année 2025 fulgurante, avec des concerts à guichets fermés à Liverpool et à Londres. Avec des remixes de 1-800 Girls, le soutien du magazine Clash et une réputation grandissante pour ses concerts dance énergiques, Monks entame l’année 2026 comme l’un des nouveaux groupes alternatifs incontournables du Royaume-Uni.

Les 3 influences : Caribou, Fcukers, LCD Soundsytem

COUP DUR (20h30)

(Rock – Bruxelles, BEL)

Né quelque part entre Bruxelles et Paris au printemps dernier, Coup Dur réunit Clémence (basse, chant), Avril (guitare, chant) et César (batterie). Le trio trace une ligne fragile et électrisante entre l’insolence des girl bands des sixties et le romantisme lo-fi du soft punk des années 80, fin 70 (on pense aux Calamités ou à The Pastels). Leurs morceaux — courts, en français — cultivent volontairement une forme de primitivisme qui fait ressortir toute l’ironie et la naïveté de leurs textes.

Les 3 influences : Jeanines, Les Calamités, The Pastels

Samedi 21 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Fall, Interpol & Shame.

Le samedi 21 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

https://fb.me/e/8UmFVkEkm



