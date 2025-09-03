HALLE & ARTS EXPO AQUARELLES & MAQUETTES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition d’aquarelles, de Christian FALLOT, et de maquettes, de Roger PUNTOUS. Cette exposition s’intitule « Notre patrimoine », en l’honneur des Journées du Patrimoine, qui auront lieux les Samedi 20 & Dimanche 21 Septembre 2025. Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mardi 3 au Vendredi 29 Septembre, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Christian

« Je pratique l’aquarelle depuis une vingtaine d’années. En 2021, j’ai eu l’honneur de réaliser la couverture du livre d’art « Le Grand Toulouse et ses peintres ». Ce livre a été récompensé l’année suivante, par le Prix « Coup de cœur du jury » du 16ème Salon du Livre de Toulouse. Ma palette – figurative et contemporaine – inclut des paysages ruraux et urbains, avec ses vieilles pierres témoins de notre riche héritage occitan. Cette exposition puise son inspiration aux racines mêmes de notre région toulousaine, avec des vues des Hauts Tolosans et de la Bastide de Grenade, sans oublier la Ville Rose. »

Le petit mot de Roger

« Pour réaliser ces maquettes, je fais un travail préparatoire de recherche de documents dans les médiathèques, aux archives municipales et départementales. Je réalise ensuite des croquis, prends des photos du sujet choisi et mesure l’édifice en comptant les rangées de briques, pour avoir la hauteur du monument ainsi que l’échelle de reproduction. À l’aide de moules de ma conception, je coule de la terre pour réaliser des briques foraines toulousaines. Je construis ensuite l’ossature en bois du monument à reproduire. Enfin, au cours du montage, j’inclus des éléments en bois charpentes, menuiseries, planches, couverture, … »

Contacts des artistes :

Christian 06 88 47 28 15 ; christian.fallot@gmail.com

Roger 06 73 28 29 22 ; contact@club-sam.fr 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the « Halle & Arts » area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

German :

Wir freuen uns, Ihnen eine neue, freie und kostenlose Ausstellung im Bereich « Halle & Arts » Ihres Fremdenverkehrsamts Hauts Tolosans ankündigen zu können. Dieser Bereich befindet sich direkt gegenüber der mittelalterlichen Halle von Grenade-sur-Garonne.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare una nuova mostra gratuita nell’area « Halle & Arts » dell’Ufficio del Turismo di Hauts Tolosans, situato proprio di fronte alla Halle Médiévale di Grenade-sur-Garonne.

Espanol :

Nos complace anunciarle una nueva exposición gratuita en el espacio « Halle & Arts » de su Oficina de Turismo de Hauts Tolosans, situada justo enfrente de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

