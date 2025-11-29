HALLE & ARTS EXPO D’AQUARELLES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

HALLE & ARTS EXPO D’AQUARELLES

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Début : 2025-11-29

fin : 2026-01-03

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition d’aquarelles de Jeannine RIVES & Daniela MARTINO, intitulée La magie des pigments . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 29 Novembre 2025 au Samedi 3 Janvier 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Daniela & Jeannine

La nature nous offre de belles couleurs. L’aquarelle nous permet de mettre en valeur toutes ces palettes de couleurs Le jaune pour la terre ; Le vert pour les paysages bucoliques ; Des dégradés de bleus pour l’eau et le ciel ; Le orange pour sublimer les levers ou couchers de soleil, ainsi que les paysages automnaux ; … L’aquarelle, c’est aussi des mélanges de couleurs qui grâce à l’eau nous donnent des effets improbables !

Contacts des artistes

– Jeannine RIVES 06 88 05 95 23 ; jeannine.rives@yahoo.fr

– Daniela MARTINO 06 30 56 87 08 ; danielle.martino31@gmail.com 0 .

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the Halle & Arts area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

German :

Wir freuen uns, Ihnen eine neue, freie und kostenlose Ausstellung im Bereich Halle & Arts Ihres Fremdenverkehrsamts Hauts Tolosans ankündigen zu können. Dieser Bereich befindet sich direkt gegenüber der mittelalterlichen Halle von Grenade-sur-Garonne.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare una nuova mostra gratuita nell’area Halle & Arts dell’Ufficio del Turismo di Hauts Tolosans, situato proprio di fronte alla Halle Médiévale di Grenade-sur-Garonne.

Espanol :

Nos complace anunciarle una nueva exposición gratuita en el espacio Halle & Arts de su Oficina de Turismo de Hauts Tolosans, situada justo enfrente de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

