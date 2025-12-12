HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de peintures à l’encre et à l’acrylique de Valentine DUBOS, intitulée Regarder ailleurs . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mercredi 7 au Jeudi 29 Janvier 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Valentine

J’ai toujours baigné dans la peinture, des dessins d’ennui de mon enfance jusqu’à mes travaux actuels. Mon parcours est autodidacte, nourri de musées, galeries, lectures et voyages. Mon récent travail a été largement inspiré d’un voyage aux USA, au Nouveau-Mexique. Le confinement a été l’accélérateur, une autoroute du temps libre ouverte à la création.

Mes médiums de prédilection sont les encres et les pigments. Le travail des pigments naturels me permet de retranscrire mes sensations. J’utilise des pigments ocre naturels du Roussillon. Le bleu est de l’indigo ramené du Maroc. Je mélange ces pigments avec un liant acrylique, qui me permet d’avoir un aspect satiné.

J’ai eu la chance d’exposer au Festival des arts de Merville en Avril 2025, puis à la Médiathèque de L’Isle Jourdain en Octobre 2025. Je me lance maintenant dans la magnifique salle d’exposition Halle & Arts de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans ! Je vous incite à venir découvrir mes œuvres, qui invitent à un voyage méditatif …

Contacts des artistes

– 06 84 22 98 53

– valentineofarabia@gmail.com 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the Halle & Arts area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

