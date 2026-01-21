HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-01-31

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition originale, mêlant acrylique, aérosol et aérographe, de Armand DELERIS, intitulée Ombre & Lumière . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 31 Janvier au Jeudi 26 Février 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot d’Armand

Dans les profondeurs de nos âmes, une éternelle danse oppose l’ombre et la lumière. Deux forces antagonistes qui se côtoient, se répondent et se complètent. L’une, obscure et silencieuse, recèle nos secrets, nos peurs et nos doutes. L’autre, radieuse et vivifiante, irradie notre être d’espoir, de joie et de confiance. Les deux nous servent de moteur pour nous mettre en mouvement. Cette exposition invite le spectateur à plonger dans ce monde intérieur, où les contrastes de lumière et d’ombre révèlent les complexités de notre nature humaine. Les paysages qui nous entourent, avec leurs ombres portées et leurs lumières éblouissantes, deviennent le reflet de notre âme. À travers mes peintures, je vous propose un voyage dans les profondeurs de nos sentiments, où la lumière et l’ombre se disputent la prééminence. Un voyage qui nous conduit à nous interroger sur la part d’ombre qui nous habite, et sur la lumière qui nous éclaire. Que cette exposition soit une invitation à la réflexion, à la contemplation et à la découverte de nos propres ombres et lumières. Que les contrastes de lumière et d’ombre vous révèlent les richesses de votre propre âme. Je vous souhaite un voyage intérieur émouvant et éclairant !

Contacts de l’artiste 07 78 46 31 0 armandombrelumiere@gmail.com Instagram armandombrelumiere Site Internet www.behance.net/armandombrelu 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the Halle & Arts area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

L’événement HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES Grenade a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE