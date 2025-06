HALLE & ARTS EXPO DE PHOTOS – OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade 28 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

HALLE & ARTS EXPO DE PHOTOS OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-06-28

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de photos, intitulée « Portraits de coulisses », de Monsieur Stéfane HENRIQUES. Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 28 Juin au Mercredi 30 Juillet 2025, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le mot de l’artiste « Cette exposition est une série photographique en noir et blanc, qui se concentre sur nos artistes et s’attarde sur leur vie en backstage. Des portraits glanés avec la complicité des modèles, en-dehors du traditionnel shooting. Que ce soit sur un plateau de tournage, lors d’une répétition ou en coulisse, avant de se produire sur scène, chaque photo est un instant volé avant ou après le show. Durant une pause-café, un repas ou une répétition, c’est l’occasion de voir nos artistes, sans fards ni artifices, dans des moments plus intimes et moins calculés que les portraits destinés aux magazines. Des instants de vie cachés et des regards d’artistes qui offrent avec justesse des émotions, et une sensibilité qui changent de la sempiternelle image qu’ils doivent renvoyer au grand public. »

Contacts de l’artiste : 06 23 17 18 60 / shen2.fr@gmail.com / Instagram : shen2photo. 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the « Halle & Arts » area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

German :

Wir freuen uns, Ihnen eine neue, freie und kostenlose Ausstellung im Bereich « Halle & Arts » Ihres Fremdenverkehrsamts Hauts Tolosans ankündigen zu können. Dieser Bereich befindet sich direkt gegenüber der mittelalterlichen Halle von Grenade-sur-Garonne.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare una nuova mostra gratuita nell’area « Halle & Arts » dell’Ufficio del Turismo di Hauts Tolosans, situato proprio di fronte alla Halle Médiévale di Grenade-sur-Garonne.

Espanol :

Nos complace anunciarle una nueva exposición gratuita en el espacio « Halle & Arts » de su Oficina de Turismo de Hauts Tolosans, situada justo enfrente de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

