HALLE & ARTS EXPO DE PHOTOS OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS
38 Rue Victor Hugo
Grenade
Haute-Garonne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-28

2026-02-28

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de photos de paysages et d’architectures toulousaines de Madame Dominique JACOB, intitulée Sous la peau des briques, une traversée intime de la ville rose . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 28 Février au Samedi 28 Mars 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Dominique

Toulouse ne se regarde pas, elle se vit et se ressent, entre passé et présent, entre formes et sensations. Ses briques réchauffent l’air, ses façades racontent des histoires. Toulouse ne se dévoile pas comme une simple trame urbaine, mais comme une respiration.

À travers cette exposition, partez à la rencontre d’une architecture vivante, un art de vivre façonné par le temps. Ici, chaque mur devient une caresse, chaque rue une invitation à ralentir. Chaque détail devient prétexte à ressentir : une cour ombragée, une fenêtre en fer forgé, une bicyclette simplement posée, un alignement de volets mélangés à la brique, … cette brique chaude au toucher, vibrant sous le soleil du sud.

Bienvenue dans le pays toulousain, non pas à visiter, mais à vivre !

Contacts de l’artiste :

06 61 94 89 07 ; penelopejolycoeur@hotmail.com ; Instagram penelopejolycoeur 0 .

+33 5 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.fr

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the Halle & Arts area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

