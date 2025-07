HALLE & ARTS EXPO DE TABLEAUX OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de tableaux, intitulée « Couleurs grenad’in », de Simone SCHWARTZ et de Sophie SPATARAKIS. Vous pourrez découvrir ces œuvres du Vendredi 1er au Jeudi 28 Août 2025, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Simone & Sophie

« Nous sommes deux amies peintres, unissant nos talents pour une exposition placée sous le signe de la couleur grenad’in. Chacune explore la palette chromatique à sa manière Simone à travers des portraits vibrants. Sophie avec ses ressentis et émotions, qu’elle traduit par des mélanges de couleurs et des superpositions de matières. Notre outil de prédilection est le couteau. Nous avons choisi d’exposer ensemble pour plusieurs raisons passion commune, dialogue et synergie, valorisation de l’amitié, complémentarité artistique. En sommes, c’est le désir de créer une expérience unique, où la rencontre des styles et la célébration de la couleur se transforment en une véritable conversation artistique, qui nous a conduit à exposer ensemble. »

Contacts des artistes :

Simone 06 03 74 00 49 schwartzsimone7@gmail.com

Sophie 06 87 23 49 65 sophiespatarakis@gmail.com 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the « Halle & Arts » area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

German :

Wir freuen uns, Ihnen eine neue, freie und kostenlose Ausstellung im Bereich « Halle & Arts » Ihres Fremdenverkehrsamts Hauts Tolosans ankündigen zu können. Dieser Bereich befindet sich direkt gegenüber der mittelalterlichen Halle von Grenade-sur-Garonne.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare una nuova mostra gratuita nell’area « Halle & Arts » dell’Ufficio del Turismo di Hauts Tolosans, situato proprio di fronte alla Halle Médiévale di Grenade-sur-Garonne.

Espanol :

Nos complace anunciarle una nueva exposición gratuita en el espacio « Halle & Arts » de su Oficina de Turismo de Hauts Tolosans, situada justo enfrente de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

