HALLE & ARTS EXPO DE TOILES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-30

2025-10-01

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de toiles de Paul LE RABO, intitulée « Paysages abstraits ». Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mercredi 1er au Jeudi 30 Octobre 2025, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Paul

« Je puise mon inspiration dans l’abstraction, qui est au centre de mes préoccupations artistiques. Je recherche avant tout l’émotion esthétique, face à la réalité de la peinture. Mon travail est basé sur la quête de la matière et de la couleur. Je procède par superposition de couches de peinture acrylique et par l’application de collage, qui à eux deux constituent une technique picturale. »

Contacts des artistes : 06 18 95 37 99 ; paul.lerabo@orange.fr ; https://galerie21.fr/artistes/le-rabo-paul/ 0 .

English :

We are delighted to announce a new, free exhibition in the « Halle & Arts » area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne.

German :

Wir freuen uns, Ihnen eine neue, freie und kostenlose Ausstellung im Bereich « Halle & Arts » Ihres Fremdenverkehrsamts Hauts Tolosans ankündigen zu können. Dieser Bereich befindet sich direkt gegenüber der mittelalterlichen Halle von Grenade-sur-Garonne.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare una nuova mostra gratuita nell’area « Halle & Arts » dell’Ufficio del Turismo di Hauts Tolosans, situato proprio di fronte alla Halle Médiévale di Grenade-sur-Garonne.

Espanol :

Nos complace anunciarle una nueva exposición gratuita en el espacio « Halle & Arts » de su Oficina de Turismo de Hauts Tolosans, situada justo enfrente de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

