Une « Matinée Rencontre » est organisée le Samedi 14 Juin 2025, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec les artistes Christine DELOM & Monique BARDEL.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition intitulée « De la feur au grès », présentant des modelages de pommes et des scènes végétales illuminées, de Mesdames Christine DELOM & Monique BARDEL. Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 31 Mai au Jeudi 26 Juin 2025, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Christine

« J’ai été formée et initiée à la céramique dans le respect de la nature et des matériaux bruts. Je travaille donc la terre avec une approche sensible et instinctive, tant sur le tour qu’en modelage. […] Ces pommes en grès racontent mon histoire, mes racines paysannes. Les sphères, symbole d’harmonie et d’équilibre, occupent une place spéciale dans le travail que je réalise. »

Le petit mot de Monique

« Fleuriste de formation, mes diverses expériences m’ont permis d’aiguiser ma créativité autour des végétaux. Depuis mon enfance dans la nature, ma motivation m’a été confirmée par mon parcours. Ce concept de scènes végétales illuminées permet de transmettre le délicieux plaisir de la création à l’infini, en faisant équipe avec Dame Nature. »

Contacts des artistes :

Christine 06 72 33 11 82 ; chsicard@orange.fr

Monique 06 21 38 00 35 ; monique.bardel@gmail.com ; https://www.vertetvous.com/ 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

A « Matinée Rencontre » will be held on Saturday June 14, 2025, from 10:00 am to 12:30 pm, to exchange ideas with artists Christine DELOM & Monique BARDEL.

German :

Am Samstag, den 14. Juni 2025, findet von 10.00 bis 12.30 Uhr ein « Matinée Rencontre » statt, bei dem Sie sich mit den Künstlerinnen Christine DELOM & Monique BARDEL austauschen können.

Italiano :

Sabato 14 giugno 2025, dalle 10.00 alle 12.30, si terrà una « Matinée Rencontre » per uno scambio di idee con le artiste Christine DELOM e Monique BARDEL.

Espanol :

El sábado 14 de junio de 2025, de 10.00 a 12.30 horas, se celebrará una « Matinée Rencontre » para intercambiar ideas con las artistas Christine DELOM & Monique BARDEL.

