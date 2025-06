HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE – OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade 5 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Une « Matinée Rencontre » est organisée le Samedi 5 Juillet 2025, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec l’artiste Stéfane HENRIQUES.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne. Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de photos, intitulée « Portraits de coulisses », de Monsieur Stéfane HENRIQUES. Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 28 Juin au Mercredi 30 Juillet 2025, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le mot de l’artiste « Cette exposition est une série photographique en noir et blanc, qui se concentre sur nos artistes et s’attarde sur leur vie en backstage. Des portraits glanés avec la complicité des modèles, en-dehors du traditionnel shooting. Que ce soit sur un plateau de tournage, lors d’une répétition ou en coulisse, avant de se produire sur scène, chaque photo est un instant volé avant ou après le show. Durant une pause-café, un repas ou une répétition, c’est l’occasion de voir nos artistes, sans fards ni artifices, dans des moments plus intimes et moins calculés que les portraits destinés aux magazines. Des instants de vie cachés et des regards d’artistes qui offrent avec justesse des émotions, et une sensibilité qui changent de la sempiternelle image qu’ils doivent renvoyer au grand public. »

Contacts de l’artiste : 06 23 17 18 60 / shen2.fr@gmail.com / Instagram : shen2photo. 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

A « Matinée Rencontre » is organized on Saturday, July 5, 2025, from 10:00 am to 12:30 pm, to exchange ideas with artist Stéfane HENRIQUES.

German :

Am Samstag, den 5. Juli 2025, findet von 10.00 bis 12.30 Uhr ein « Matinée Rencontre » statt, bei dem Sie sich mit dem Künstler Stéfane HENRIQUES austauschen können.

Italiano :

Sabato 5 luglio 2025, dalle 10.00 alle 12.30, si terrà una « Matinée Rencontre » per uno scambio di idee con l’artista Stéfane HENRIQUES.

Espanol :

El sábado 5 de julio de 2025, de 10.00 a 12.30 horas, se celebrará una « Matinée Rencontre » para intercambiar ideas con el artista Stéfane HENRIQUES.

L’événement HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE Grenade a été mis à jour le 2025-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE