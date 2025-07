HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Une « Matinée Rencontre » est organisée le Samedi 2 Août 2025, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec les artistes Simone SCHWARTZ et de Sophie SPATARAKIS.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne. Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de tableaux, intitulée « Couleurs grenad’in », de Simone SCHWARTZ et de Sophie SPATARAKIS. Vous pourrez découvrir ces œuvres du Vendredi 1er au Jeudi 28 Août 2025, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Simone & Sophie

« Nous sommes deux amies peintres, unissant nos talents pour une exposition placée sous le signe de la couleur grenad’in. Chacune explore la palette chromatique à sa manière Simone à travers des portraits vibrants. Sophie avec ses ressentis et émotions, qu’elle traduit par des mélanges de couleurs et des superpositions de matières. Notre outil de prédilection est le couteau. Nous avons choisi d’exposer ensemble pour plusieurs raisons passion commune, dialogue et synergie, valorisation de l’amitié, complémentarité artistique. En sommes, c’est le désir de créer une expérience unique, où la rencontre des styles et la célébration de la couleur se transforment en une véritable conversation artistique, qui nous a conduit à exposer ensemble. »

Contacts des artistes :

Simone 06 03 74 00 49 schwartzsimone7@gmail.com

Sophie 06 87 23 49 65 sophiespatarakis@gmail.com 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

A « Matinée Rencontre » will be held on Saturday August 2, 2025, from 10:00 am to 12:30 pm, to exchange ideas with artists Simone SCHWARTZ and Sophie SPATARAKIS.

German :

Am Samstag, den 2. August 2025, findet von 10.00 bis 12.30 Uhr ein « Matinée Rencontre » statt, bei dem Sie sich mit den Künstlern Simone SCHWARTZ und Sophie SPATARAKIS austauschen können.

Italiano :

Sabato 2 agosto 2025, dalle 10.00 alle 12.30, si terrà una « Matinée Rencontre » per uno scambio di idee con le artiste Simone SCHWARTZ e Sophie SPATARAKIS.

Espanol :

El sábado 2 de agosto de 2025, de 10.00 a 12.30 horas, se celebrará una « Matinée Rencontre » para intercambiar ideas con las artistas Simone SCHWARTZ y Sophie SPATARAKIS.

