HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Une « Matinée Rencontre » est organisée le Samedi 6 Septembre 2025, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec les artistes Christian FALLOT et Roger PUNTOUS.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace « Halle & Arts » de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne. Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition d’aquarelles, de Christian FALLOT, et de maquettes, de Roger PUNTOUS. Cette exposition s’intitule « Notre patrimoine », en l’honneur des Journées du Patrimoine, qui auront lieux les Samedi 20 & Dimanche 21 Septembre. Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mardi 3 au Vendredi 29 Septembre, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Christian

« Je pratique l’aquarelle depuis une vingtaine d’années. En 2021, j’ai eu l’honneur de réaliser la couverture du livre d’art « Le Grand Toulouse et ses peintres ». Ce livre a été récompensé l’année suivante, par le Prix « Coup de cœur du jury » du 16ème Salon du Livre de Toulouse. Ma palette – figurative et contemporaine – inclut des paysages ruraux et urbains, avec ses vieilles pierres témoins de notre riche héritage occitan. Cette exposition puise son inspiration aux racines mêmes de notre région toulousaine, avec des vues des Hauts Tolosans et de la Bastide de Grenade, sans oublier la Ville Rose. »

Le petit mot de Roger

« Pour réaliser ces maquettes, je fais un travail préparatoire de recherche de documents dans les médiathèques, aux archives municipales et départementales. Je réalise ensuite des croquis, prends des photos du sujet choisi et mesure l’édifice en comptant les rangées de briques, pour avoir la hauteur du monument ainsi que l’échelle de reproduction. À l’aide de moules de ma conception, je coule de la terre pour réaliser des briques foraines toulousaines. Je construis ensuite l’ossature en bois du monument à reproduire. Enfin, au cours du montage, j’inclus des éléments en bois charpentes, menuiseries, planches, couverture, … »

Contacts des artistes :

Christian 06 88 47 28 15 ; christian.fallot@gmail.com

Roger 06 73 28 29 22 ; contact@club-sam.fr 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

A « Matinée Rencontre » will be held on Saturday, September 6, 2025, from 10:00 am to 12:30 pm, for discussions with artists Christian FALLOT and Roger PUNTOUS.

German :

Am Samstag, den 6. September 2025, findet von 10.00 bis 12.30 Uhr ein « Matinée Rencontre » statt, bei dem Sie sich mit den Künstlern Christian FALLOT und Roger PUNTOUS austauschen können.

Italiano :

Sabato 6 settembre 2025, dalle 10.00 alle 12.30, si terrà una « Matinée Rencontre » per conversare con gli artisti Christian FALLOT e Roger PUNTOUS.

Espanol :

El sábado 6 de septiembre de 2025, de 10.00 a 12.30 horas, se celebrará una « Matinée Rencontre » para charlar con los artistas Christian FALLOT y Roger PUNTOUS.

