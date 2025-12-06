HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE

Début : 2025-12-06

Une Matinée Rencontre est organisée le Samedi 6 Décembre 2025, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec les artistes Jeannine RIVES & Daniela MARTINO.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition d’aquarelles de Jeannine RIVES & Daniela MARTINO, intitulée La magie des pigments . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 29 Novembre 2025 au Samedi 3 Janvier 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Daniela & Jeannine

La nature nous offre de belles couleurs. L’aquarelle nous permet de mettre en valeur toutes ces palettes de couleurs Le jaune pour la terre ; Le vert pour les paysages bucoliques ; Des dégradés de bleus pour l’eau et le ciel ; Le orange pour sublimer les levers ou couchers de soleil, ainsi que les paysages automnaux ; … L’aquarelle, c’est aussi des mélanges de couleurs qui grâce à l’eau nous donnent des effets improbables !

Contacts des artistes

– Jeannine RIVES 06 88 05 95 23 ; jeannine.rives@yahoo.fr

– Daniela MARTINO 06 30 56 87 08 ; danielle.martino31@gmail.com 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

A Matinée Rencontre will be held on Saturday December 6, 2025, from 10:00 am to 12:30 pm, to exchange ideas with artists Jeannine RIVES & Daniela MARTINO.

German :

Am Samstag, den 6. Dezember 2025, findet von 10.00 bis 12.30 Uhr ein Matinée Rencontre statt, bei dem Sie sich mit den Künstlerinnen Jeannine RIVES & Daniela MARTINO austauschen können.

Italiano :

Sabato 6 dicembre 2025, dalle 10.00 alle 12.30, si terrà una Matinée Rencontre per chiacchierare con le artiste Jeannine RIVES e Daniela MARTINO.

Espanol :

El sábado 6 de diciembre de 2025, de 10.00 a 12.30 h, se celebrará una Matinée Rencontre para charlar con las artistas Jeannine RIVES & Daniela MARTINO.

