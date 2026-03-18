HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une Matinée Rencontre est organisée le Samedi 4 Avril 2026, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec l’artiste Michel POIRETTE.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne ! Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de peintures au pastel sec de Monsieur Michel POIRETTE, intitulée Paysages . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mercredi 1er au Mercredi 29 Avril 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Michel

Je suis un artiste autodidacte, né au début des années 50. Après avoir longtemps pratiqué le théâtre et vécu au contact de la nature, je me consacre désormais à l’art du pastel, plus précisément à la technique du pastel sec. Mes œuvres, aux dimensions 50 x 70 cm, sont présentées sous-verre, dans des cadres en alu. Cette série de tableaux trouve sa source au cœur de la nature. Je souhaite simplement créer de petites fenêtres ouvertes sur un paysage un chemin qu’on voudrait suivre, un sous-bois ombragé où joue la lumière, … La nature est un théâtre d’émotions, j’espère seulement en saisir quelques traces, en transmettre l’ombre d’un souffle.

Contacts de l’artiste 07 86 35 31 75 poirette.michel@outlook.fr 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

A Matinée Rencontre will be held on Saturday April 4, 2026, from 10:00 am to 12:30 pm, to exchange ideas with artist Michel POIRETTE.

L’événement HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE Grenade a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE