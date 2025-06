Halle aux artistes Exposition collective du 8 au 13 Juillet Place des Halles Marans 8 juillet 2025 10:00

Charente-Maritime

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

2025-07-08 10:00:00

2025-07-13

Plongez au cœur de l’art sous toutes ses formes à l’occasion de la 16ème édition. Plusieurs artistes se succéderont à la halle aux poissons pour vous faire découvrir leur univers et leur savoir-faire.

Ouvert à tous.

Gratuit.

Place des Halles La Halle aux poissons

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

English :

Dive into the heart of art in all its forms at the 16th edition. A succession of artists will be on hand at the fish market to show you their world and their skills.

Open to all.

Free admission.

German :

Tauchen Sie bei der 16. Ausgabe in das Herz der Kunst in all ihren Formen ein. Mehrere Künstler werden sich in der Fischhalle abwechseln, um Ihnen ihre Welt und ihr Können zu zeigen.

Für alle offen.

Kostenlos.

Italiano :

La 16a edizione della mostra è un’immersione nel cuore dell’arte in tutte le sue forme. Una serie di artisti sarà presente al mercato del pesce per mostrarvi il loro mondo e le loro abilità.

Aperto a tutti.

Ingresso libero.

Espanol :

Sumérjase en el corazón del arte en todas sus formas en la 16ª edición. Una sucesión de artistas se darán cita en la lonja para mostrarle su mundo y sus habilidades.

Abierto a todos.

Entrada gratuita.

