Halle de Frans Halles de Frans Frans

Halle de Frans 20 et 21 septembre Halles de Frans Ain

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T06:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

La belle halle de Frans provient d’un ancien hangar agricole de la commune du Plantay au coeur de la Dombes, dont les éléments de charpente sont en peuplier et datent des années 1860.

Démontée pour être sauvée de la destruction, elle est remontée en 2001 au coeur du village de Frans.

Halles de Frans 01480 Frans, 44 rue des Sorbiers Frans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

mairie de Frans