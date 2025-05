PEDRO GARCIA VELASQUEZ ET ENSEMBLE NOUN / Transymphonique – Halle des blancs manteaux Paris, 7 juin 2025, Paris.

La soirée commencera comme un concert dans lequel la scène et le public prendront leur place traditionnelle. Puis, au fur et à mesure des sons et des rythmes, la soirée se transformera en une fête collective. Un passage du classique à la techno-trance-latino jouée par des instruments symphoniques mettra en valeur l’importance de la musique festive, du Groove et des fêtes, et ce même au sein de l’orchestre symphonique ! La première partie présentera des pièces de chambre classiques, elle sera suivie d’une création musicale de Pedro García Velásquez, composée pour orchestre, où le groove latino-trance-techno s’immisce dans les corps et donne envie de bouger !

You-Jung Han, violoniste de l’Orchestre National de France et amatrice de rave techno, Pedro García Velásquez, compositeur, et l’ensemble Noun proposent de vivre un concert-expérience avec une trentaine de musicien.ne.s de prestigieux orchestres nationaux, rassemblés pour l’occasion.

Avec le soutien de : Fondation Singer-Polignac et Babelscores

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris

Métro -> 1 : Saint-Paul (le Marais) (Paris) (425m)

Bus -> 29 : Rue Vieille du Temple (Paris) (154m)

Vélib -> Vieille du Temple – Francs Bourgeois (12.75m)

Un concert symphonique classique évolue en fête collective techno-trance-latino.