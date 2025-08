La lecture, une énergie renouvelable Halle des blancs manteaux Paris

La lecture, une énergie renouvelable Halle des blancs manteaux Paris samedi 6 septembre 2025.

À l’heure où notre attention est de plus en plus accaparée par les écrans et la surinformation, à tout âge, quel temps reste-t-il pour le temps long de la lecture et de l’immersion dans une pensée, un imaginaire ?

Le samedi 06 septembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris

