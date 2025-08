IA : vers une édition sans auteurices ni éditeurices ? Halle des blancs manteaux Paris

IA : vers une édition sans auteurices ni éditeurices ? Halle des blancs manteaux Paris samedi 6 septembre 2025.

Cette table ronde réunira :

Milène Tournier, autrice de 27 fois la Muraille de Chine : je me suis posé la réponse (éditions Théâtrales)

Pascal Mougin, professeur de littérature française contemporaine à l’université Paris Cité, analyste de la place de l’IA dans le champ littéraire

Sophie Courault, éditrice aux éditions ESF sciences humaines, membre de l’association de l’édition indépendante en Ile-de-France (EDIF)

Une table ronde animée par Alain Schaffner, professeur de littérature française des XXe et XXIe siècles à la Sorbonne nouvelle, membre du pôle édition du Programme national de recherche Industries Culturelles et Créatives (PEPR ICCARE)

Véritable sujet de société, le développement de l’IA vient bousculer aussi le secteur de l’édition. Entre peur et fascination pour l’outil, les explorations qu’il permet et les dangers qu’il recèle, beaucoup d’acteurs et d’actrices du livre avec des chercheurs en sciences numériques ou en sciences humaines et en littérature s’interrogent dans leurs pratiques, sondent ses potentialités créatrices et réfléchissent aux cadres pour circonscrire son usage.

Le samedi 06 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris

