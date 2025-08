L’édition indépendante peut-elle réinventer la littérature ? Halle des blancs manteaux Paris

L’édition indépendante peut-elle réinventer la littérature ? Halle des blancs manteaux Paris dimanche 7 septembre 2025.

Cette table ronde réunira :

Isabella Checcaglini, fondatrice des éditions Ypsilon

Julie Amiot-Guillouet, co-autrice de Zurumbático (éditions d’une rive à l’autre), une lecture photographique de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez

Ana Maria Torres, libraire aux Nouveautés (Paris 10e), autrice, traductrice, co-directrice de la collection « Brûle-frontières » aux éditions Chandeigne et Lima

Table ronde animée par Gaëlle Bohé, directrice de Fontaine

O Livres et créatrice du prix Hors Concours

L’édition indépendante cultive l’audace : dans sa manière d’aborder la littérature, de jouer avec les formes, de mixer les textes classiques et contemporains. L’inventivité et le soin apportés à l’objet livre donnent une nouvelle vie aux œuvres, sous un jour original. Plongée dans ce laboratoire littéraire, où les textes prennent des chemins de traverse, entre créativité, exigence et liberté.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit Public adultes.

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris

