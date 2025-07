Indépendance : liberté et fragilité Halle des blancs manteaux Paris

Indépendance : liberté et fragilité Halle des blancs manteaux Paris dimanche 7 septembre 2025.

Cette table ronde réunira trois membres de l’association de l’édition indépendante en Île-de-France (EDIF) :

Valérie Millet, des éditions du Sonneur, qui publient de la littérature contemporaine – française et étrangère –, ainsi que des textes oubliés ou méconnus, dignes d’être découverts ou retrouvés.

Serge Ewenczyk, des éditions çà et là, qui se consacrent à l’édition en langue française de bandes dessinées d’auteurs et autrices de pays étrangers.

Léa Thévenot, des éditions Rue de l’échiquier, maison spécialisée en écologie, qui publie des essais, des romans et des bandes dessinées sur les sujets environnementaux et sociaux de notre époque.

Une table ronde animée par Sophie Quetteville, animatrice et organisatrice de rencontres littéraires, et ancienne libraire.

Lieu : halle des Blancs Manteaux / Salle 1

Dans un écosystème qui tend de plus en plus vers la prééminence de grands oligopoles éditoriaux, les maisons d’édition indépendantes doivent redoubler d’ingéniosité pour faire lire leurs textes et inviter les lecteurs à plonger dans leurs catalogues. La coopération à travers des projets communs, comme l’organisation du salon Lisons libres !, est un des leviers pour donner de la visibilité à cette édition inventive et autonome.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris

