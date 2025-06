Lisons Libres ! Salon de l’édition indépendante en Île-de-France Halle des blancs manteaux Paris 5 septembre 2025

Pendant trois jours, une centaine d’éditeurs et d’éditrices présenteront leur catalogue et rappelleront le rôle essentiel de l’édition indépendante francilienne au sein de la chaîne du livre, en tant que l’une des garantes de la diversité culturelle dans un monde de plus en plus formaté.

Au programme : rencontres, tables rondes, dédicaces, ateliers pour petits et grands.

Sans oublier de nombreux livres à découvrir : romans, bandes dessinées, albums jeunesse, essais, poésie, documentaires, récits de voyage, théâtre, témoignages, etc. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !

Programme à venir

Du vendredi 05 septembre 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris

Métro -> 1 : Saint-Paul (le Marais) (Paris) (425m)

Bus -> 29 : Rue Vieille du Temple (Paris) (154m)

Vélib -> Vieille du Temple – Francs Bourgeois (12.75m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo salon@edition-idf.fr

