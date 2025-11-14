Halle Gourmande Croq’Festival Caen

Halle Gourmande Croq’Festival

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Début : 2025-11-14 11:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Venez à la rencontre des producteurs et commerçants caennais ! Cavistes, chocolatiers, fromagers, pâtissiers et bien d’autres seront au rendez-vous pour vous faire découvrir leurs spécialités.

Partez à la découverte des saveurs normandes grâce à la une sélection de produits frais, locaux et de saison, à déguster sur place ou à emporter.

English : Halle Gourmande Croq’Festival

Come and meet Caen’s producers and retailers! Cavistes, chocolatiers, cheesemakers, patissiers and many others will be on hand to help you discover their specialities.

German : Halle Gourmande Croq’Festival

Lernen Sie die Produzenten und Händler aus Caen kennen! Weinhändler, Chocolatiers, Käser, Konditoren und viele andere sind hier anzutreffen, um Ihnen ihre Spezialitäten vorzustellen.

Italiano :

Venite a conoscere i produttori e i negozianti di Caen! Enotecari, cioccolatieri, casari, pasticceri e molti altri saranno a disposizione per farvi scoprire le loro specialità.

Espanol :

Venga a conocer a los productores y comerciantes de Caen Vinateros, chocolateros, queseros, pasteleros y muchos otros le harán descubrir sus especialidades.

