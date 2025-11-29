Halle Gourmande de Noël Salon-de-Provence

Halle Gourmande de Noël

Du 29/11/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 11h à 15h et de 18h à 22h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Suite au succès de la première édition, la halle gourmande revient émerveiller les papilles sous l’ombrière de la place Morgan !

Parce que Noël, c’est aussi faire le plein de bons petits plats, neuf chalets gourmands proposent leurs spécialités. De la tartiflette pour réchauffer les cœurs à des plats plus healthy pour garder la ligne durant les fêtes, en passant par des

spécialités alsaciennes, grecques ou encore italiennes, les gourmands vont pouvoir déguster des préparations maisons.



La halle gourmande, c’est aussi un moment de fête avec les jeudis gourmands , les 4, 11 et 18 décembre, de 19h à 23h

des DJs mettent de l’ambiance à ce moment gustatif. .

Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

Following the success of the first edition, the gourmet market returns to delight the taste buds under the shade of Place Morgan!

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe kehrt die Gourmethalle zurück, um unter dem Schattendach des Place Morgan die Geschmacksknospen zum Staunen zu bringen!

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, il mercato gastronomico torna a deliziare i vostri palati all’ombra di Place Morgan!

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición, el mercado gourmet vuelve para deleitar su paladar a la sombra de la Place Morgan

