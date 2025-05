Rencontre en surréalisme : « Une saison en enfer » et autres textes d’Arthur Rimbaud, mise en voix par Charles Gonzales – Halle Saint-Pierre Paris, 24 mai 2025, Paris.

« Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Rimbaud. Ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un. » André Breton, 1935.

Charles Gonzales a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à Paris, dans les classes de Pierre Debauche et d’Antoine Vitez. Il a joué notamment sous la direction de Jean-Louis Barrault, Roger Planchon, Jorge Lavelli, Gérard Gélas, Iannis Iordanidis, Hans Peter Cloos, Jacques Kraemer, Michel Fagadau, Jean-Louis Martinelli… Il a écrit, réalisé et joué une trilogie : Camille Claudel, Thérèse d’Avila et Sarah Kane.

Françoise Py est présidente de l’association l’APRES. Poète et écrivaine, elle a été maïtre de conférence en Histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l’APRES .

Le samedi 24 mai 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

L’APRES (Association pour la Recherche et l’Étude du Surréalisme) propose une séance sur Arthur Rimbaud. Mise en voix par Charles Gonzales d' »Une saison en enfer » et autres textes d’Arthur Rimbaud. Introduction par Françoise Py sur la présence de Rimbaud dans le surréalisme.