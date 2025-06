HALLE SUMMER LONG LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 4 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

HALLE SUMMER LONG LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-04

Cet été, l’inoubliable jument-dragonne, la dénommée Long ma, fait son grand retour à la Halle de La Machine. C’est donc en très bonne compagnie que vous allez passer la belle saison, ponctuée d’envolées oniriques et musicales.

Dans la Halle et sur la Piste des Géants, au coeur du Manège Carré Sénart ou à bord du temple d’Astérion, vous ne saurez plus où donner de la tête Halle summer long ! Lectures de contes, réveils de Long Ma, guinguette conviviale, ronde mécanique, concerts éclectiques, déjeuners renversants l’été vous exhallete!

HALLE DAY LONG WITH LONG MA

Venez découvrir ou redécouvrir la grâce et le charme incontesté de Long Ma, la jument-dragonne de 12 mètres de haut. Cet été, elle se réveille quotidiennement en musique dans la Halle, plusieurs fois par jour.

ANATOMIE D’UN SPECTACLE

Après avoir vibré dans les rues de Toulouse en octobre 2024 avec le 2ème opus du Gardien du Temple, entrez dans les coulisses du spectacle vivant et rencontrez celles et ceux qui ont permis que la magie opère.

CONTES HALLE À FOLIE

Chaque vendredi et samedi, tout au long de l’été, laissez-vous charmer par des histoires fantastiques, contées par les Véritables Machinistes. Toujours prêts à vous entraîner dans des récits aussi fabuleux que légendaires, ils n’auront de cesse de vous surprendre, un peu, beaucoup, Halle à folie !

DÉJEUNER DES PETITES MÉCANIQUES

Savourez la magie d’une ambiance délicieusement conviviale élégamment servie sur un plateau d’argent. Entourés de machines aussi surprenantes que singulières, partagez l’effervescence d’un repas sens dessus-dessous. Si vous en faites tout un plat, on ne saurait que trop bien le

comprendre… une expérience renversante !

MINOTAURE HALLE ABORDAGE

Expérience insolite autant qu’inoubliable, vous êtes invité à 10 mètres de haut à bord de son temple de voyage pour découvrir les abords de la Piste des Géants, à dos de Géant !

MANÉGE HALLE À RONDE

Embarquer pour une chevauchée fantastique au milieu des poissons volants, buffles mécaniques et insectes géants.

HALLE NIGHT LONG

En soirée, plongez tête la première dans l’ambiance conviviale et festive d’Halle Night Long. Les vendredis et samedis c’est permis, relâchez et laissez-vous aller au rythme de concerts gratuits devant la Halle !

TOUR DE FRANCE

Le mercredi 16 juillet, Long Ma, Astérion le Minotaure et Ariane l’Araignée font une sortie exceptionnelle sur la Piste des Géants, pour saluer le passage des cyclistes du Tour de France.

Retrouvez la programmation complète sur le site de la Halle de la Machine. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

English :

This summer, the unforgettable Long ma dragon-twin returns to the Halle de La Machine. So it’s in good company that you’ll be spending the summer, punctuated by musical and dreamlike flights of fancy.

German :

Diesen Sommer kehrt die unvergessliche Drachentochter Long ma in die Halle de La Machine zurück. Sie werden also in bester Gesellschaft sein, um die Sommermonate mit Traumreisen und musikalischen Höhenflügen zu verbringen.

Italiano :

Quest’estate, l’indimenticabile drago gemello conosciuto come Long ma farà un grande ritorno alla Halle de La Machine. Sarete quindi in buona compagnia quest’estate, mentre godrete di delizie musicali da sogno.

Espanol :

Este verano, el inolvidable dragón gemelo, Long ma, regresa a lo grande al Halle de La Machine. Así que este verano estarás en buena compañía, mientras disfrutas de unas delicias musicales de ensueño.

L’événement HALLE SUMMER LONG Toulouse a été mis à jour le 2025-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE