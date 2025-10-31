Hallloween La cour des chauchemars Bellac

Hallloween La cour des chauchemars

2 Impasse Marevery Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pénétrez dans cette maison hantée, vous n’en ressortirez pas indemne ! Au programme bonbons à volonté et buffet de l’effroi ! Venez partager vos spécialités d’Halloween pour une soirée des plus terrifiantes ! .

2 Impasse Marevery Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52

