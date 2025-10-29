HALLOMINE La cour Faymoreau
HALLOMINE La cour Faymoreau mercredi 29 octobre 2025.
HALLOMINE
La cour CENTRE MINIER Faymoreau Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 18:30:00
Date(s) :
2025-10-29 2025-10-30
Le rendez-vous Halloween du Centre Minier !
Le musée se met aux couleurs d’Halloween dès la salle des pendus jusqu’aux expositions en passant par le parcours mine reconstituée . Prenez garde au fond et n’oubliez pas votre déguisement ! Un livret de jeux Hallomine est disponible. Une explosion vient de se produire dans la mine ! Mais que s’est-il passé ? Tu dois trouver le nom du “responsable” de cette explosion en partant à la recherche des indices cachés.
Adulte 7,50 € Gratuit jusqu’à 17 ans .
La cour CENTRE MINIER Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 48 48
English :
The Centre Minier’s Halloween event!
German :
Das Halloween-Treffen des Centre Minier!
Italiano :
L’evento di Halloween del Centre Minier!
Espanol :
La fiesta de Halloween del Centre Minier
L’événement HALLOMINE Faymoreau a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT85