HALLOMINE La cour Faymoreau

La cour CENTRE MINIER Faymoreau Vendée

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:30:00

2025-10-29 2025-10-30

Le rendez-vous Halloween du Centre Minier !

Le musée se met aux couleurs d’Halloween dès la salle des pendus jusqu’aux expositions en passant par le parcours mine reconstituée . Prenez garde au fond et n’oubliez pas votre déguisement ! Un livret de jeux Hallomine est disponible. Une explosion vient de se produire dans la mine ! Mais que s’est-il passé ? Tu dois trouver le nom du “responsable” de cette explosion en partant à la recherche des indices cachés.

Adulte 7,50 € Gratuit jusqu’à 17 ans .

La cour CENTRE MINIER Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 48 48

English :

The Centre Minier’s Halloween event!

German :

Das Halloween-Treffen des Centre Minier!

Italiano :

L’evento di Halloween del Centre Minier!

Espanol :

La fiesta de Halloween del Centre Minier

L’événement HALLOMINE Faymoreau a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT85