HALLOW IN PORNICHET Pornichet

HALLOW IN PORNICHET Pornichet mardi 21 octobre 2025.

HALLOW IN PORNICHET

quartier Mazy/ de Gaulle Gare Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-31

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Fêter Halloween avec l’association des commrçants du Dauphin !

L’association des Commerçants du Dauphin vous propose leur traditionnelle chasse aux objets intrus dans les vitrines des commerçants de l’association pour Hallow’In

Trouvez 30 objets intrus.

Du 21 au 31 octobre

Avenue de Mazy, place de la Gare et avenue du General de Gaulle à Pornichet



Les commerçants cachent un objet intrus , ils fournissent une liste et les enfants doivent repérer au moins 30 objets.

Et Le 31 octobre, place de la Gare, de 14h à 17h distribution des seaux avec bonbons pour les enfants ayant repérer les objets et maquillage. .

quartier Mazy/ de Gaulle Gare Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire ass.dudauphin@gmail.com

