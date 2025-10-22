Hallow’eau’ween au Jardin Aquatique Rue Alain Vadepied Évron

Tarif : 3.9 – 3.9 – EUR

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22

Pendant les vacances, plongez dans l’univers d’Hallow’eau’ween !

Le Mercredi 22 octobre 2025, le Jardin Aquatique se transforme en repaire de petits monstres !

Au programme lors de cet après-midi amusant et effrayant

Course de balais de sorcière aquatique

Chasse aux citrouilles flottantes

Atelier Création de Monstres

Goûter monstrueux & Remise de diplômes

Ambiance garantie pour une immersion totale dans l’univers d’Hallow’eau’ween !

Tarif( enfant): 3.90€ et adulte: 5€ (sans incription). .

Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 91 23

L’événement Hallow’eau’ween au Jardin Aquatique Évron a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons