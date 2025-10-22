Hallow’eau’ween au Jardin Aquatique Rue Alain Vadepied Évron
Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron Mayenne
Tarif : 3.9 – 3.9 – EUR
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
2025-10-22
Pendant les vacances, plongez dans l’univers d’Hallow’eau’ween !
Le Mercredi 22 octobre 2025, le Jardin Aquatique se transforme en repaire de petits monstres !
Au programme lors de cet après-midi amusant et effrayant
Course de balais de sorcière aquatique
Chasse aux citrouilles flottantes
Atelier Création de Monstres
Goûter monstrueux & Remise de diplômes
Ambiance garantie pour une immersion totale dans l’univers d’Hallow’eau’ween !
Tarif( enfant): 3.90€ et adulte: 5€ (sans incription). .
