Halloween · Le Bal de L’Horreur Association du Bourg L’Evêque Rennes

Halloween · Le Bal de L’Horreur Association du Bourg L’Evêque Rennes vendredi 31 octobre 2025.

Halloween · Le Bal de L’Horreur Association du Bourg L’Evêque Rennes Vendredi 31 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur inscription

Tenez-vous prêt·es pour une soirée endiablée à l’association du Bourg L’Évêque ! On vous cocote une soirée sanglante à souhait . Préparez vos plus horribles costumes !

Tenez-vous prêt·es pour une soirée endiablée à l’association du Bourg L’Évêque !

**On vous cocote une soirée sanglante à souhait **

**Préparez vos plus horribles costumes !**

Première édition : **le Bal de l’horreur · Vendredi 31 octobre 2025**

ANIMATIONS / DRAGS / MUSIQUE LIVE / DANCING / CONCOURS DE COSTUMES

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

+ 16ANS

**9€ PLEIN / 6€ RÉDUIT – Réservation conseillée par** [** HelloAsso **](https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/bal-de-l-horreur-halloween) **(places limitées)**

20h – 1h30

16 rue Papu, Rennes · Salle polyvalente

**Programme complet** [** ici **](https://assobourgleveque.org/halloween-%f0%9f%a6%87-2025-%c2%b7-le-bal-de-lhorreur/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-31T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-01T01:30:00.000+01:00

1

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27