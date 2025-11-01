HALLOWEEN 2025 A LANTA BOULODROME DE LANTA Lanta
HALLOWEEN 2025 A LANTA BOULODROME DE LANTA Lanta samedi 1 novembre 2025.
HALLOWEEN 2025 A LANTA
BOULODROME DE LANTA 2 rue de la mairie Lanta Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 17:30:00
Date(s) :
2025-11-01
Vous l’attendez chaque année avec impatience, la fête d’Halloween fait son retour à Lanta le Samedi 1er novembre 2025 !
TOl, oui toi !… Toi qui n’a peur de rien ni de personne, qui craint dégun, viens seul comme un grand où accompagné si t’es plus très sûr…Prends 4€ avec toi pour t’acheter ton goûter (crêpe ou part de
gâteau + un soft au choix ou 1 bière pour les adultes) qui te donnera des forces et du courage pour un accès en illimité à l’Antre de l’Angoisse…alors viens nous retrouver et affronter tes peurs, craintes et angoisses!
Courage on ne mord pas…enfin je crois!!
Au Programme
x L’antre de l’angoisse
x Chateaux gonflables
x Espace photos souvenirs
x Distribution de bonbons
x Buvette et gouter sur place
Venez déguisés !
Après-midi organisé par le Comité des fêtes de Lanta .
BOULODROME DE LANTA 2 rue de la mairie Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 82 00 comitedesfetes.lanta@gmail.com
English :
You look forward to it every year: Halloween returns to Lanta on Saturday, November 1, 2025!
German :
Am Samstag, dem 1. November 2025, kehrt Halloween nach Lanta zurück!
Italiano :
Ogni anno si attende con ansia il ritorno di Halloween a Lanta, sabato 1 novembre 2025!
Espanol :
Todos los años se espera con impaciencia el regreso de Halloween a Lanta, el sábado 1 de noviembre de 2025
L’événement HALLOWEEN 2025 A LANTA Lanta a été mis à jour le 2025-10-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE