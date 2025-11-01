HALLOWEEN 2025 A LANTA BOULODROME DE LANTA Lanta

HALLOWEEN 2025 A LANTA samedi 1 novembre 2025.

BOULODROME DE LANTA 2 rue de la mairie Lanta

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 17:30:00

2025-11-01

Vous l’attendez chaque année avec impatience, la fête d’Halloween fait son retour à Lanta le Samedi 1er novembre 2025 !

TOl, oui toi !… Toi qui n’a peur de rien ni de personne, qui craint dégun, viens seul comme un grand où accompagné si t’es plus très sûr…Prends 4€ avec toi pour t’acheter ton goûter (crêpe ou part de

gâteau + un soft au choix ou 1 bière pour les adultes) qui te donnera des forces et du courage pour un accès en illimité à l’Antre de l’Angoisse…alors viens nous retrouver et affronter tes peurs, craintes et angoisses!

Courage on ne mord pas…enfin je crois!!

Au Programme

x L’antre de l’angoisse

x Chateaux gonflables

x Espace photos souvenirs

x Distribution de bonbons

x Buvette et gouter sur place

Venez déguisés !

Après-midi organisé par le Comité des fêtes de Lanta .

BOULODROME DE LANTA 2 rue de la mairie Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 82 00 comitedesfetes.lanta@gmail.com

English :

You look forward to it every year: Halloween returns to Lanta on Saturday, November 1, 2025!

German :

Am Samstag, dem 1. November 2025, kehrt Halloween nach Lanta zurück!

Italiano :

Ogni anno si attende con ansia il ritorno di Halloween a Lanta, sabato 1 novembre 2025!

Espanol :

Todos los años se espera con impaciencia el regreso de Halloween a Lanta, el sábado 1 de noviembre de 2025

