Halloween 2025 à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Accueil et boutique de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Halloween 2025 à l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence

vendredi 31 octobre 2025.

Halloween 2025 à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence

Vendredi 31 octobre 2025 de 9h à 17h45. Accueil et boutique de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-31 09:00:00

fin : 2025-10-31 17:45:00

2025-10-31

Le Hall d’Accueil et la Boutique ainsi que le personnel seront aux couleurs d’Halloween. Venez pousser les portes d’un univers magique et rencontrer des membres de la famille AddamsEnfants

Plusieurs animations seront organisées.



Au programme pour les plus grands

● Visite guidée Petits meurtres à Aix le mercredi 22 et 29 octobre à 16h30 par les Flanneries/les Escapades.

● Visite guidée Le cimetière Saint-Pierre, le Père Lachaise Aixois le jeudi 23 et 30 octobre à 14h30 par les Flanneries/les Escapades.

● Visite guidée Halloween Aix en Effroi ! Histoire d’Aix-orcismes L’ursuline, le diable et le curé le vendredi 24 et 31 octobre à 17h par Secrets d’Ici.

(Les réservations se font auprès des conseillers en séjour ou sur le site de réservation de l’Office de Tourisme).



Au programme pour les plus petits

● Le vendredi 31 octobre 2025 de 9h à 17h45, une distribution de bonbons sera organisée à l’accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence pour les enfants déguisés accompagnés de leurs parents.

● Ateliers de coloriage Grand Coloriage de Bruno Salamone, le dessin 3D de Jean Jambe de Matthias Picard.

● Les enfants pourront repartir avec leurs dessins et leurs lunettes 3D ainsi que le journal Monstres sortis du placard de Bruno Salamone. (Plus d’infos sur le site de la BD).



Les personnes pourront également récupérer aux banques d’accueil de l’office de tourisme, le document de la chasse au trésor Belphégor et l’Horologe du temps du 18 octobre au 1er novembre inclus à l’initiative de Pirouette Bobinette (l’office de tourisme sera fermé les dimanches et jours fériés). .

Accueil et boutique de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 accueil@aixenprovencetourism.com

English :

The Welcome Hall and Boutique, as well as the staff, will be decked out in Halloween colors. Come and push open the doors to a magical universe and meet members of the Addams Family

German :

Die Empfangshalle und der Shop sowie das Personal werden in den Farben von Halloween erstrahlen. Öffnen Sie die Türen zu einer magischen Welt und treffen Sie Mitglieder der Addams Family

Italiano :

La Welcome Hall e il negozio, così come il personale, saranno addobbati con i colori di Halloween. Venite a spalancare le porte di un mondo magico e a incontrare i membri della Famiglia Addams

Espanol :

El vestíbulo de bienvenida y la tienda, así como el personal, se engalanarán con los colores de Halloween. Ven a abrir las puertas de un mundo mágico y conoce a los miembros de la Familia Addams

