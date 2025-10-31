Halloween 2025 à Ploudalmézeau Rue Saint Vincent Ferrier Ploudalmézeau
Rue Saint Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Venez fêter Halloween à Ploudalmézeau !
Rendez-vous le vendredi 31 octobre à 14h30 à la halle multifonctions pour un grand défilé costumé dans les rues de la commune.
Au programme
Défilé des petits et grands monstres
Goûter offert à tous les participants
Boom pour finir l’après-midi en musique et en folie !
Alors sortez vos plus beaux costumes et préparez-vous à trembler (et vous amuser) !
On vous attend nombreux ! .
Rue Saint Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48
