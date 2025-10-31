Halloween 2025 Concert chez Nauera Saint-Laurent-Médoc
Halloween 2025 Concert chez Nauera Saint-Laurent-Médoc vendredi 31 octobre 2025.
Halloween 2025 Concert chez Nauera
ZA le Treytin Saint-Laurent-Médoc Gironde
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Vous l’attendiez tous ! La Brasserie Nauera organise son traditione concert d’Halloween, en compagnie du duo Pop-Rock YOLA. Le concert débutera vers 20h30.
Restauration avec les food trucks Tacos & Burgers et Yec’Hed (crêpes) à partir de 19h.
Buvette sur place avec bières pression et bouteilles, vin rouge et blanc, limonades artisanales et jus de fruits au bar.
N’hésitez pas à mettre vos plus beaux déguisements pour l’occasion. .
ZA le Treytin Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13 k.meylan@nauera.com
