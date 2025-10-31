HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC Lattes

HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC Lattes vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC

1 Rue Louis Lumière Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le jeudi 31 octobre, on vous ouvre les portes pour une nuit à part DEADLY CHIC.

Une soirée Halloween comme vous ne l’avez jamais vécue.

Le jeudi 31 octobre, on vous ouvre les portes pour une nuit à part DEADLY CHIC.

Une soirée Halloween comme vous ne l’avez jamais vécue.

Le Belamour se transforme pour l’occasion.

Les tables sont limitées.

Sur réservation

19h-2h .

1 Rue Louis Lumière Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 7 49 95 19 92 contact@lebalamour.fr

English :

On Thursday October 31, we open our doors to you for a night apart: DEADLY CHIC.

A Halloween party like you’ve never experienced before.

German :

Am Donnerstag, den 31. Oktober, öffnen wir die Türen für eine ganz besondere Nacht: DEADLY CHIC.

Eine Halloween-Nacht, wie Sie sie noch nie erlebt haben.

Italiano :

Giovedì 31 ottobre vi apriamo le porte per una serata a parte: DEADLY CHIC.

Una notte di Halloween come non l’avete mai vissuta prima.

Espanol :

El jueves 31 de octubre, te abrimos nuestras puertas para una noche aparte: DEADLY CHIC.

Una noche de Halloween como nunca antes la habías vivido.

L’événement HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC Lattes a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT MONTPELLIER