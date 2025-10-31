HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC Lattes
HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC Lattes vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC
1 Rue Louis Lumière Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le jeudi 31 octobre, on vous ouvre les portes pour une nuit à part DEADLY CHIC.
Une soirée Halloween comme vous ne l’avez jamais vécue.
Le jeudi 31 octobre, on vous ouvre les portes pour une nuit à part DEADLY CHIC.
Une soirée Halloween comme vous ne l’avez jamais vécue.
Le Belamour se transforme pour l’occasion.
Les tables sont limitées.
Sur réservation
19h-2h .
1 Rue Louis Lumière Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 7 49 95 19 92 contact@lebalamour.fr
English :
On Thursday October 31, we open our doors to you for a night apart: DEADLY CHIC.
A Halloween party like you’ve never experienced before.
German :
Am Donnerstag, den 31. Oktober, öffnen wir die Türen für eine ganz besondere Nacht: DEADLY CHIC.
Eine Halloween-Nacht, wie Sie sie noch nie erlebt haben.
Italiano :
Giovedì 31 ottobre vi apriamo le porte per una serata a parte: DEADLY CHIC.
Una notte di Halloween come non l’avete mai vissuta prima.
Espanol :
El jueves 31 de octubre, te abrimos nuestras puertas para una noche aparte: DEADLY CHIC.
Una noche de Halloween como nunca antes la habías vivido.
L’événement HALLOWEEN 2025 DEADLY CHIC Lattes a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT MONTPELLIER