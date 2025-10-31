Halloween 2025 Oserez-vous traverser le Bois de l’An 2000 ? Rue de Caen Soliers

Venez déguisés pour affronter vos peurs dans un jeu de piste à faire frissonner les plus courageux ! La découverte d’un code vous permettra peut-être de sortir de l’enfer…

Rue de Caen Bois de l’An 2000 Soliers 14540 Calvados Normandie +33 2 31 15 68 68 m.jamet@soliers.fr

English : Halloween 2025 Oserez-vous traverser le Bois de l’An 2000 ?

Come dressed up to face your fears in a scavenger hunt that will send shivers down the spines of even the bravest of you! The discovery of a code may allow you to escape from hell…

German : Halloween 2025 Oserez-vous traverser le Bois de l’An 2000 ?

Kommen Sie verkleidet, um sich Ihren Ängsten in einer Schnitzeljagd zu stellen, die selbst die Mutigsten erschauern lässt! Die Entdeckung eines Codes wird Ihnen vielleicht den Weg aus der Hölle weisen…

Italiano :

Venite vestiti per affrontare le vostre paure in una caccia al tesoro che farà venire i brividi anche ai più coraggiosi! Scoprire un codice potrebbe essere il vostro biglietto per uscire dall’inferno…

Espanol :

Ven disfrazado a enfrentarte a tus miedos en una búsqueda del tesoro que provocará escalofríos incluso a los más valientes Descubrir un código puede ser tu billete de salida del infierno…

