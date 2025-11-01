Halloween 2025 Soirée disco Halloween Restaurant la Raffinerie Saint-Estèphe
Halloween 2025 Soirée disco Halloween Restaurant la Raffinerie Saint-Estèphe samedi 1 novembre 2025.
Halloween 2025 Soirée disco Halloween
Restaurant la Raffinerie 8 boulevard Maritime Saint-Estèphe Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La Raffinerie vous propose une soirée disco Halloween, avec karaoké de 19h à 22h.
La soirée sera animée par Ketty Events.
Déguisements conseillés ! Une bouteille de champagne sera offerte au meilleur costume d’Halloween.
Sur réservation. .
Restaurant la Raffinerie 8 boulevard Maritime Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 34 30
English : Halloween 2025 Soirée disco Halloween
German : Halloween 2025 Soirée disco Halloween
Italiano :
Espanol : Halloween 2025 Soirée disco Halloween
L’événement Halloween 2025 Soirée disco Halloween Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Médoc-Vignoble