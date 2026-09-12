Halloween 2026 Conte-moi Halloween CALM Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Lesparre-Médoc

Halloween 2026 Conte-moi Halloween

CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Venez fêter Halloween au cours d’un après-midi avec le spectacle Conte-moi Halloween .

Plongez au cœur du pays d’Halloween, où la peur domine…

Le programme sera la suivant

14h 1ère représentation

15h goûter offert

16h 2nde représentation.

Dès 5 ans. Sur réservation. .

CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com

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English : Halloween 2026 Conte-moi Halloween

L’événement Halloween 2026 Conte-moi Halloween Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble