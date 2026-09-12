Halloween 2026 Conte-moi Halloween CALM Lesparre-Médoc
samedi 31 octobre 2026 · CALM · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
Halloween 2026 Conte-moi Halloween
CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Venez fêter Halloween au cours d’un après-midi avec le spectacle Conte-moi Halloween .
Plongez au cœur du pays d’Halloween, où la peur domine…
Le programme sera la suivant
14h 1ère représentation
15h goûter offert
16h 2nde représentation.
Dès 5 ans. Sur réservation. .
CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com
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English : Halloween 2026 Conte-moi Halloween
L’événement Halloween 2026 Conte-moi Halloween Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble
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