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Halloween 2026 Conte-moi Halloween CALM Lesparre-Médoc

samedi 31 octobre 2026 · CALM · Lesparre-Médoc

Halloween 2026 Conte-moi Halloween CALM Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
CALM
Adresse
7 rue de Gramont
Ville
33340 Lesparre-Médoc
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lesparre-Médoc

Halloween 2026 Conte-moi Halloween

CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Venez fêter Halloween au cours d’un après-midi avec le spectacle Conte-moi Halloween .
Plongez au cœur du pays d’Halloween, où la peur domine…
Le programme sera la suivant
14h 1ère représentation
15h goûter offert
16h 2nde représentation.
Dès 5 ans. Sur réservation.   .

CALM 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01  lecalm33340@gmail.com

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English : Halloween 2026 Conte-moi Halloween

L’événement Halloween 2026 Conte-moi Halloween Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble

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