Halloween, 31 octobre 2025 grande rue Loubillé

Halloween, 31 octobre 2025 grande rue Loubillé vendredi 31 octobre 2025.

Halloween, 31 octobre 2025

grande rue Salle des fêtes Loubillé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Bonjour,

Nous sommes les LOUB’ARTS , petite association sur la commune rurale de Loubillé, nous proposons un évènement le 31 octobre 2025 de 17h à 21h à la salle des fêtes de Loubillé sur le thème d’Halloween (flyer en pièce jointe).

Pour sa 2ᵉ édition d’Halloween qui se voudra plus effrayante ainsi qu’une tombola toujours gagnante 58 tirages prévus dont à gagner des places de cinéma (Melle, Chef-Boutonne), entrées aux Mines d’Argent , château de Javarzay ainsi que d’autres lots de partenaires locaux.

Un tirage toujours gagnant !!!

Sans oublier, après avoir mené votre enquête et trouvé le mot mystère vous repartirez avec vos bonbons.

LOUB’ARTS 32, Grande Rue 79110 Loubillé

Président Cédrik PINET 06.58.49.56./$54 .

grande rue Salle des fêtes Loubillé 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 49 56 54

English : Halloween, 31 octobre 2025

German : Halloween, 31 octobre 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween, 31 octobre 2025 Loubillé a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Pays Mellois