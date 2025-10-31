Halloween à Abrest Salle Camille Claudel Parking de l’école Abrest

Salle Camille Claudel Parking de l’école 2 rue de la Mairie Abrest Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant

Début : 2025-10-31 15:30:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

A partir de 15h30 Salle Camille Claudel Activités manuelles, sensorielles, fabrication de potions magiques, maquillage terrifiants.

Dès 18h30 Parking de l’école Vente de vin chaud, chocolat chaud et soupe.

Salle Camille Claudel Parking de l’école 2 rue de la Mairie Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes aep.lecoledabrestenfete@gmail.com

English :

From 3.30pm Salle Camille Claudel: Handicrafts, sensory activities, magic potion-making, terrifying make-up.

From 6.30pm School parking lot: Sale of mulled wine, hot chocolate and soup.

German :

Ab 15:30 Uhr Camille-Claudel-Saal: Manuelle und sensorische Aktivitäten, Herstellung von Zaubertränken, gruselige Schminke.

Ab 18:30 Uhr Parkplatz der Schule: Verkauf von Glühwein, heißer Schokolade und Suppe.

Italiano :

Dalle 15.30 Salle Camille Claudel: artigianato, attività sensoriali, creazione di pozioni magiche, trucco terrificante.

Dalle 18.30 Parcheggio della scuola: vendita di vin brulé, cioccolata calda e zuppa.

Espanol :

A partir de las 15.30 h Sala Camille Claudel: manualidades, actividades sensoriales, fabricación de pociones mágicas, maquillaje terrorífico.

A partir de las 18.30 h Aparcamiento de la escuela: venta de vino caliente, chocolate caliente y sopa.

L’événement Halloween à Abrest Abrest a été mis à jour le 2025-10-13 par Vichy Destinations