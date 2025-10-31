Halloween à Agen Agen

Place du Président Wilson Agen Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Vendredi 31 octobre 2025 venez vous faire peur ! Rendez-vous déguisé en cœur de ville et profiter des nombreuses animations gratuites.

Place du Président Wilson Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47

English : Halloween à Agen

Friday, October 31, 2025: come and get scared! Come dressed up in the heart of the city and enjoy the many free events.

German : Halloween à Agen

Freitag, 31. Oktober 2025: Erschrecken Sie sich! Treffen Sie sich verkleidet im Stadtzentrum und genießen Sie die zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen.

Italiano :

Venerdì 31 ottobre 2025: venite a spaventarvi! Venite vestiti a festa nel cuore della città e godetevi i numerosi eventi gratuiti.

Espanol : Halloween à Agen

Viernes 31 de octubre de 2025: ¡ven y pasa miedo! Ven disfrazado al corazón de la ciudad y disfruta de los numerosos eventos gratuitos.

