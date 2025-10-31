Halloween à Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Deux animations sur le thème d’Halloween à Aixe!

L’Amicale Aixoise des Artisans et Commerçants propose le parcours des frissons salle Yves Montand. Oserez-vous franchir le chemin des ombres ?

Petits et grands, préparez-vous à une aventure où mystère et frissons vous attendent ! Osez vous aventurer sur un parcours immersif peuplé de sorcières inquiétantes, de tombes oubliées et de surprises terrifiantes…

Plongés dans une ambiance envoûtante digne des légendes d’Halloween, saurez-vous braver les mystères de ce lieu étrange, peut-être hanté ?

La bibliothèque Simone Veil et l’association des Bout’en Train vous invitent aussi à 1 journée magique placée sous le signe de Poudlard et de ses mystères ! Sortez vos plus belles capes et vos baguettes pour 1 immersion dans le monde des sorciers. RDV centre culturel J. Prévert: ateliers, chasse aux bombons, bal de l’hiver. Buvette et gourmandises. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

