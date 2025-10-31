Halloween à Anceaumeville Anceaumeville
Halloween à Anceaumeville Anceaumeville vendredi 31 octobre 2025.
Halloween à Anceaumeville
105 Rue Evode Chevalier Anceaumeville Seine-Maritime
Viens passer une après-midi monstrueusement amusante !
Rendez-vous à la garderie ce vendredi 31 octobre 15h à la garderie d’Anceaumeville.
Au programme
-Atelier citrouille
-Atelier maquillage
-Goûter terrifiant
-Grande chasse aux bonbons dans le village à partir de 17h
Déguisement obligatoire !
Evénement organisé par Anceaum’en fête. .
105 Rue Evode Chevalier Anceaumeville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 59 72 secretaire@mairie-anceaumeville.fr
