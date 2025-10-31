Halloween à Anceaumeville Anceaumeville

105 Rue Evode Chevalier Anceaumeville Seine-Maritime

Viens passer une après-midi monstrueusement amusante !

Rendez-vous à la garderie ce vendredi 31 octobre 15h à la garderie d’Anceaumeville.

Au programme

-Atelier citrouille

-Atelier maquillage

-Goûter terrifiant

-Grande chasse aux bonbons dans le village à partir de 17h

Déguisement obligatoire !

Evénement organisé par Anceaum’en fête. .

105 Rue Evode Chevalier Anceaumeville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 59 72 secretaire@mairie-anceaumeville.fr

