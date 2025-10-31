Halloween à Angoulême Résidence Montana Angoulême

Halloween à Angoulême Résidence Montana Angoulême vendredi 31 octobre 2025.

Halloween à Angoulême

Résidence Montana 18 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente

Tarif : 15 – 15 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

La Résidence Montana vous propose une immersion ludique et mystérieuse “Meurtre à la Résidence”, un escape game de 60 minutes, accompagné d’un après‑midi jeux de société.

Résidence Montana 18 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 75 04 00

English :

The Résidence Montana offers you a playful and mysterious immersion: ?Meurtre à la Résidence? a 60-minute escape game, accompanied by an afternoon of board games.

German :

Die Residenz Montana lädt Sie zu einer spielerischen und mysteriösen Reise ein: Mord in der Residenz , ein 60-minütiges Escape Game, das von einem Nachmittag mit Gesellschaftsspielen begleitet wird.

Italiano :

La Résidence Montana vi propone un modo divertente e misterioso per immergervi nel mondo: Murder at the Residence , un gioco di fuga di 60 minuti, accompagnato da un pomeriggio di giochi da tavolo.

Espanol :

Résidence Montana le ofrece una forma divertida y misteriosa de sumergirse en el mundo: Asesinato en la Residencia , un juego de escape de 60 minutos, acompañado de una tarde de juegos de mesa.

